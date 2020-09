Niñera se va de parranda con todo y la niña que estaba cuidando; estrelló su vehículo contra una patrulla de policía

TEXAS – Las autoridades informaron que una mujer fue arrestada por causar un choque al conducir en presunto estado de ebriedad, pero eso no es lo peor del caso, en el vehículo viajaba con ella una niña de seis años que estaba cuidando.

Según oficiales del Distrito Policial 4 del Condado Harris, Nicole Davis, intentó irse de la escena de un choque que ella presuntamente causó en la cuadra 8400 de la carretera FM1960 Bypass Road, pero en su intento por irse golpeó una patrulla de policía.

