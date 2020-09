Southwest expande sus operaciones y ahora dominará el aeropuerto de Long Beach

A pesar que la demanda de vuelos ha disminuido a niveles alarmantes desde el inicio de la pandemia, la aerolínea Southwest aprovecha el vacío que deja JetBlue en el Aeropuerto de Long Beach y aumentará sus operaciones.

Las autoridades de la ciudad informaron que JetBlue dejará de operar en el terminal aéreo el próximo 7 de octubre, por lo que informaron a las demás aerolíneas que tendrían cupos para más vuelos, sin embargo, Delta Air Lines y Hawaiian Airlines declinaron tomarlas a pesar de estar en la lista de espera.

Update on the allocation of flight slots: @SouthwestAir has requested all available slots at Long Beach Airport. With the new slots, Southwest will increase from 17 to 34 flight slots. ✈️👏🌴Read more➡️ https://t.co/Qr4ALaZDcl pic.twitter.com/Ff7ZpTLJo6

— Long Beach Airport (@LGBAirport) September 3, 2020