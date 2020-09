10 ingredientes básicos en la cocina de los chefs y que no deben faltar en la tuya

Estilo de Vida

Ingredientes necesarios que tienen el poder de transformar tus alimentos

Los ingredientes básicos en la cocina de los chefs no son tan exclusivos o extravagantes como te imaginas. en su mayoría se trata de elementos sencillos pero elementales que deben estar en cualquier cocina y que pueden destacar el sabor, aroma y textura de sus preparaciones. Algunos alimentos logran algo realmente exquisito gracias a que estimulan nuestro umami, que significa “delicioso” en japonés, se describe como rico, sabroso.

Vinagre

El vinagre es un básico ya sea para elevar tus platos, para hacer preparaciones que se conserven por mucho tiempo como los escabeches, para marinados y hacer vinagretas. También funciona para limpiar las frutas y verduras e incluso para dejar reluciente la cristalería.

Aceite de oliva

El aceite de oliva es un aceite básico en la cocina de los chefs, aunque tiene un bajo punto de humeo y no es lo ideal para frituras, es perfecto para otros guisos, en especial para las recetas mediterráneas. En el caso del aceite de oliva virgen extra (AOVE) su consumo preferente es en frío para no degradar sus polifenoles, usa en ensaladas y gazpachos, tostadas de pan o agrega a la carne y vegetales ya horneados, asados o cocidos.

Salsa de tomate

El tomate al igual que el queso es fuente de umami porque también contiene glutamato. ¿Por qué crees que la pizza es tan deliciosa? ¡Porque el tomate y el queso unen sus poderes! Tres cucharadas de salsa de tomate proporcionan 140 miligramos de glutamato, mientras que una cucharada de queso parmesano puede proporcionar aproximadamente 75 miligramos.

Huevos

El huevo es uno de los alimentos que lo tienen todo. Es económico, rápido y fácil de cocinar, versátil, y además elemento importante de muchas recetas, entre ellos los capeados, panes y aderezos como la mayonesa.

Limones

Los limones no solo son para la limonada, algunos postres o para evitar que se oxide el guacamole. Son un fruto que puede dar el equilibrio de acidez que necesita un plato. Ni qué decir que puede ser parte de trucos de limpieza y eliminar la grasas.

Harina

La harina es necesaria para muchas recetas, desde un empanizado, para hacer panes, galletas, para espesar preparaciones. Difícil pensar en una cocina sin harina.

Cacao

El cacao es perfecto en postres y bebidas, pero también para platos salados y salsas, qué me dices del mole. Además de delicioso, el cacao es estimulante, tiene un alcaloide llamado teobromina, con efecto más suave que la cafeína, pero de acción más prolongada. Por ello es que al comer chocolate podemos sentir más entusiasmo y felicidad.

Hojas de laurel

Usa hojas de laurel, en caldos, sopas, agrega a tu olla de frijoles, estofado o en platos de arroz. Le darán un sabor más complejo. La vida de las hojas de laurel no es tan larga como otras especias, así que procura que no estén tan viejas o no aportarán nada a tu receta, ningún aroma o sabor.

Queso parmesano

El queso parmesano (Parmigiano Reggiano) es un alimento que contiene un abundante contenido se glutamato, el cual estimula nuestro umami, por lo que nos enganchamos y queremos más.

Es un poco caro pero un buen plato de pasta hace que valga la pena. Este queso italiano es uno de los más falsificados e imitados del mundo. Para elaborar una rueda de auténtico queso parmesano se necesitan unos 550 litros de leche para producir. Compra una porción de una rueda de queso en vez de queso rallado preempaquetado y rállalo en casa.

Sal y pimienta

Por último, los ingredientes más básicos de todas las cocinas: sal y pimienta. ¿Te has dado cuenta que los chefs los agregan a casi todas las recetas de platos no dulces? En sopas, caldos, estofados, vegetales, pollo, pescado, carne roja, salsas, etc. Por lo general usan pimienta negra recién molida y sal marina o sal kosher.

¿Conoces una cocina sin sal ni pimienta?