FreeMessi: Aficionados consideran que el Barcelona obligó a Messi a quedarse en contra de su voluntad

Después de 10 largos días para los aficionados del Barcelona, este viernes llegó a su fin la novela entre Lionel Messi y el conjunto blaugrana con el desenlace de que el delantero argentino se quedará en el equipo al menos toda la próxima temporada.

Pese a la felicidad de los culés, esta noticia no fue tomada de la mejor manera por un gran grupo de aficionados de todo el mundo, quienes se unieron y crearon el hashtag #FreeMessi (Liberen a Messi), mediante el cual exigen al Barcelona no retener a Leo contra su voluntad. A continuación te dejamos algunos de los mejores tweets al respecto.

Enough is enough! This is no way to treat your greatest ever player!#FreeMessi pic.twitter.com/npmALRLpTr — 7 OR 10 (@parshurampdl1) September 4, 2020

“¡Suficiente es suficiente! ¡Esta no es forma de tratar a tu mejor jugador!”.

Ronaldo left Man U when he wanted to leave, Man U didn’t delay his transfer cus he was the best player in the club. Madrid let Ronaldo leave when he felt like leaving. Messi is tired of playing for Barcelona!! Let the poor man leave!! Shame on Barca and fuck La Liga! #freemessi pic.twitter.com/UrS3L79yWp — Mike (@lil_don22) September 4, 2020

“Ronaldo dejó Man U cuando quiso irse, Man U no retrasó su transferencia porque era el mejor jugador del club. El Madrid dejó que Ronaldo se fuera cuando tenía ganas de irse. Messi está cansado de jugar en el Barcelona ¡Que se vaya el pobre! ¡Qué vergüenza del Barça y que se joda la Liga!”.

Nunca había escuchado una declaración de Leo así, se le ve mal de verdad y hasta arrepentido, no se guardo nada y lamentablemente la otra temporada será igual a esta y terminará todo peor.#FreeMessi — Migue Angel Cogua Castillo (@AngelCogua) September 4, 2020

Han obligado a Messi a quedarse en el Barcelona. Solo se queda para no ir a juicio contra el club. INCRÉIBLE. #FreeMessi pic.twitter.com/eSsdTHMToN — Trollino💙 #CoMPaS (@ElTrollino) September 4, 2020

#FreeMessi ridiculous someone who has given everything to club is being treated like this. Even then he won’t go to war against the club . @jmbartomeu is the real enemy and everyone knows this pic.twitter.com/aoUUIIiH2o — never bet on a Tie (@Philly_brown10) September 4, 2020

“Es ridículo que alguien que lo ha dado todo por el club esté siendo tratado así. Incluso entonces él no irá a la guerra contra el club Bartomeu es el verdadero enemigo y todo el mundo lo sabe”.

