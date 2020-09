“Voy a seguir y voy a dar lo mejor”: Leo Messi rompió el silencio y confirmó su permanencia en el Barcelona

Deportes

Evitará un problema legal con el club y se quedará -al menos- hasta que termine su contrato

Leo Messi rompió el silencio quince días tarde y ahora entendemos todo: el “10” del Barcelona aseguró que él tenía la certeza de que podía abandonar al club porque el propio presidente se lo había dicho, pero como la falta de palabra es lo que distingue a esta directiva, no hubo promesa que valiera.

Entrevista exclusiva de Messi en Goal: "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar". Esto es todo lo que Messi le ha contado a @rubenuria https://t.co/V2b7e2sagN — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 4, 2020

En una entrevista exclusiva realizada por Goal.com, el argentino dejó claro que si no se fue del Barcelona es porque no pudo hacerlo, no porque no estuviera decidido:

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”.

“El burofax era hacer oficial que me quería ir, porque el presidente no me daba bola”

Messi quiere dejar tranquila a la afición barcelonista confirmando su eterno compromiso con la playera azulgrana:

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí.

Lionel Messi (entrevista Goal): "Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí (…) Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo". pic.twitter.com/1WG784aYYd — Invictos (@InvictosSomos) September 4, 2020

El más grande jugador en la historia del club también aseguró que para su familia el cambio de ciudad iba a ser demasiado traumático y fue otra cosa que influyó en su decisión de permanecer en el equipo.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio”.

Sobre el proyecto deportivo del Barça que lleva exigiendo demasiado tiempo a la presidencia; ahora tendrá que adaptarse a lo que hay e intentar hacerlo de la mejor manera: “la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”.

🔥 RAJADÓN DE MESSI contra BARTOMEU (Vía Goal) 💥“Siempre dijo que a final de temporada podía decidir si me marchaba y no cumplió su palabra”. A las 12 de la noche @elchiringuitotv especial con @jpedrerol. pic.twitter.com/bijJvPVOik — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 4, 2020

Finalmente, Messi dejó en claro que su vida en el club ha dejado de ser la felicidad que busca y sobre todo, que era antes:

“Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”.