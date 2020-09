Ninel Conde defiende su amor por Larry Ramos, ante todos

View this post on Instagram

Cuando Gandhi estudiaba Derecho en Londres, su profesor le preguntó: . "Si vas caminando por la calle y encuentras una bolsa con sabiduría y otra con monedas de oro, ¿cuál de las dos elegirías ?". . – Gandhi respondió: "¡La del oro!". . – El profesor, altivo, le dice: "Yo en tu lugar hubiera elegido la sabiduría, ¿no te parece?"… . – Gandhi respondió: "Lo entiendo profesor, pero cada quien elige lo que NO tiene". . Enseñanza: En la vida encontrarás personas que aparentan saberlo todo, pero que en realidad, se engañan con su altivez, orgullo y falsa humildad. . Aunque tengas que enfrentarte con personas frustradas, mantén siempre tu frente en alto 🙏🏻. . I madly love you ❤️. Thank you for all your support and patience . You are amazing . A gift from God 🙏🏻. #faith #joy