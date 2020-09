“Un drama bárbaro”: Messi reveló el sufrimiento de Antonela y sus hijos cuando supieron que quería irse de Barcelona

Deportes

La familia del argentino le pidió entre lágrimas quedarse en España

La novela entre Lionel Messi y Barcelona tuvo un desenlace, por ahora, pues el astro argentino anunció que se quedará esta temporada con el club que lo convirtió en el mejor jugador del mundo, una decisión difícil con la que el futbolista no está muy contento, pero que da un respiro en su seno familiar.

Messi dio la cara por primera vez desde la bomba del burofax y en entrevista con Goal contó su versión y dio detalles de lo que vivió junto a su esposa Antonela Rocuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en los últimos días.

La estrella culé reveló detalles muy personales apuntando que su familia sufrió mucho cuando se enteró de su decisión de marcharse del equipo catalán.

“Cuando les comuniqué la decisión fue un drama bárbaro, llorando, mis hijos pidiéndome que no me vaya, que no se querían ir de Barcelona, que tienen su vida, sus amigos, su colegio, que no querían cambiar de colegio, pero miré un poco más allá y los últimos años que me quedan los quiero disfrutar y competir por ganar la Champions”, apuntó el futbolista.

A pesar de su fuerte decisión, Leo destacó el apoyo de su esposa Antonela, quien estuvo a su lado en todo este proceso, aunque ella tampoco quería marcharse.

“Todo este tiempo fue duro para todos, fue difícil porque yo tenía muy claro lo que quería, lo había asumido. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y me acompañaba“, indicó.

De igual forma, Lionel comentó que su hijo mayor Thiago, fue el más afectado durante los últimos días pues no quería abandonar su vida en Barcelona.

“Mateo no se da cuenta de la situación o del significado real de irte a otro lado. Thiago que es más grande sí, escuchó en la tele y empezó a preguntar, a averiguar, no quería saber nada con que nos vayamos, que él tenga que ir a otro lado a hacer nuevos amigos, un cole nuevo. Me lloraban, me decían “no nos vayamos. Fue duro en esos momentos porque era entendible también y me pasó a mí, llegar a tomar esa decisión”, apuntó.

Durísimo lo que le cuenta Leo a @rubenuria. Esta fue la reacción de sus hijos cuando les comunica que quiere abandonar Barcelona. pic.twitter.com/qCYCiv0x54 — Goal España (@GoalEspana) September 4, 2020

Lionel Messi aseguró que aunque continuara su vida en otro lugar, estaba consciente de que algún día iba a regresar a vivir a la capital catalana.

“En Barcelona tengo todo. Mis hijos, mi familia, crecieron aquí y son de aquí. No tenía nada de malo irme en ese momento. Lo necesitaba yo, lo necesitaba el club y era bueno para todos, pero todo este tiempo ha sido duro para todos”, puntualizó el argentino.

