Zuria Vega revela lo difícil que fue perder a su padre con 7 meses de embarazo

Gonzalo Vega, nacido en Ciudad de México, el 29 de noviembre de 1946 – murió el 10 de octubre de 2016, fue un actor de cine, teatro y televisión mexicano. Son hijas suyas las actrices Zuria Vega y Marimar Vega. #gonzaloagustínvegagonzález #gonzalovega #actor #cine #teatro #televisión #laseñorapresidenta #undíacomohoy #nació29nov1946 #murió10octubre2016 #qepd