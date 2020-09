El costosísimo regalo que Belinda le dio a Christian Nodal en su romántica celebración

View this post on Instagram

Así @belindapop le entregó a @nodal un brazalete celebrando un aniversario más de su relación. La llamada “pareja del momento” celebró su aniversario con una romántica noche en la casa de la cantante y con diversos detalles personalizados, entre los que destacaron los adornos del jardín, sus uñas decoradas con sus nombres, un cine en casa y un lujoso brazalete de diseño exclusivo. Los cantantes compartieron en sus redes sociales momentos emblemáticos del encuentro romántico que vivieron durante la velada, donde abundaron las decoraciones centradas en ellos y los recordatorios de que celebran unos meses juntos. #belinda #dandodequehablar #aniversario #elfarandi #christiannodal #cantantes #famosos #ADMEL