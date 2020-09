Así lucen los pulmones de Andrea Legarreta, hospitalizada por COVID-19

Entretenimiento

"Me hospitalizaron porque el COVID llega a dar sorpresas desagradables"

“Sigue luchando, sigue orando, sigue confiando, sigue creyendo. Dios hará el resto”. Con este mensaje, la conductora Andrea Legarreta dio una especie de reporte de su salud a sus seguidores, tras enfermar de COVID-19.

La famosa conductora mexicana que se encuentra hospitalizada tras contraer el coronavirus, hizo una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que manifiesta su esperanza en salir de la situación.

Aquí algunas imágenes de mi tomografía. Las manchitas blancas y las manchas más grandes indican neumonía. Gracias a Dios es leve y decidieron vigilarme porque al parecer el Covid-19 llega a dar sorpresas desagradables. Estoy segura que no será mi caso. Mis niveles están estables! pic.twitter.com/l68n3J7GtB — Andrea Legarreta (@AndreaLegarreta) September 5, 2020

El sábado, la famosa compartió una imagen de la afectación que ha causado la enfermedad a sus pulmones.

“Así se ven mis pulmones, las manchita blancas son señales de neumonía… Gracias a Dios me siento bien”, escribió en sus historias.

“Están viendo cómo se desarrolla esta neumonía, me están dando los medicamentos vía intravenosa. No tengo oxígeno. Me siento bien, estoy positiva”, explicó.

La conductora de “Hoy” tuvo que ser hospitalizada el viernes.

Desde su cama de hospital, la también actriz relató que se sofoca un poco al hablar mucho, reírse o subir escaleras, mientras que su familia ha tenido síntomas menores.

Por ejemplo, su hija Mía, ha tenido cansancio y dolor de cuerpo, al igual que su esposo Erik Rubín, sin embargo, su otra hija, Nina, si ha perdido el olfato y el gusto.

Luego de dos días con nuevos síntomas, Legarreta optó por acudir al hospital, donde una tomografía indicó que tiene neumonía.

No obstante, señaló que es hasta cierto punto ‘común‘ en pacientes con covid, por lo que se dijo confiada de ‘librarla pronto’. Además de que por el momento no ha sido necesario la intubación o el oxígeno.

“No tengo nada grave, no estoy delicada. Estoy nada más viendo cómo se desarrolla esta neumonía y no quieren que sea algo de riesgo”, detalló.

A través de historias en Instagram, la conductora ha compartido el proceso de atención a pacientes COVID y al mismo tiempo agradeció y reconoció el labor de los médicos en esta lucha contra el coronavirus.

