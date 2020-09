Cómo adivinar tu suerte fácil y rápido con un huevo

Astrología

Se le conoce como ovomancia a la ancestral técnica de adivinación usando huevos. Descubre cómo practicarla

Existen diversas maneras para saber tu fortuna o adivinar tu futuro usando como oráculos objetos tan comunes como un huevo. A esta técnica adivinatoria se le conoce como ovomancia y no es nada nuevo. En la antigua Grecia se practicaba este arte y era muy popular en aquel tiempo; este producto natural procedente de la gallina era considerado un símbolo de gestación y vida, por lo que actualmente es muy común en rituales esotéricos.

A pesar de que la ovomancia es una técnica de adivinación accesible para todo mundo, hoy en día no es tan popular, sin embargo, hay quienes la siguen practicando y afirman que es bastante confiable.

Lo primero que debes saber si deseas probarla es que no todos los huevos son ideales para llevarla a cabo. De acuerdo con Bioguía, deben ser muy frescos, de no más de 3 días y no deben pasar por la nevera o refrigerador. Además, se cree que los más precisos son los de cáscara roja, pero hay quienes no le dan importancia a esta característica.

¿Cómo adivinar tu suerte con un huevo?

Además del huevo, usarás un vaso de cristal con agua y un alfiler. Para comenzar llena en vaso con agua y con el alfiler pica el huevo en uno de sus extremos, luego sostenlo con ambas manos y deja que la clara comience a escurrir lentamente dentro del vaso. Mientras esto sucede, piensa en las preguntas que deseas contestar hasta que toda la clara esté dentro del vaso.

Notarás que se comenzarán a formar figuras en el agua; si bien puedes ver muchas dentro, estas son las más comunes y su significado.

Un arco: Indica dificultades afectivas y en el trabajo.

Barco: Representa aventuras o un nuevo desafío que nos traerá grandes beneficios.

Burbujas: Si son muchas es señal de éxito en los negocios, pero sin son escazas puede indicar dificultades económicas.

Un círculo: Si está completo quiere decir que habrá buenas noticias; si está incompleto avisa sobre la traición de un ser querido.

Una copa: Es señal de tranquilidad en la vida laboral y afectiva.

Una estrella: Si alcanzas a percibir cuatro puntos es símbolo de disputas o problemas. En caso de tener cinco indica el inicio de una nueva etapa de nuestra vida.

Una flor: Indica cambios positivos y grandes alegrías.

La herradura: Augura éxitos profesionales.

Un pie: Es indicativo de nuevos retos, pero si ves que el pie está partido señala que hay complejos personales que no nos dejan avanzar.

El trébol: Señal de suerte, felicidad, armonía y equilibrio.

Ojo: Indica malentendidos en trabajo, pero se solucionarán manteniendo actitud positiva.

En caso de que el resultado te deje intranquilo, puedes optar por tomar otro huevo y realizarte una limpia espiritual. Lo único que debes hacer es pasar un huevo fresco por todo tu cuerpo, de pies a cabeza, para que éste absorba toda la negatividad.

