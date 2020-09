Con minivestido negro y botas altas, Carmen Villalobos lució su cuerpo bailando sensualmente una cumbia

View this post on Instagram

Mi gente linda en 1 hora empieza la septima edición de @premiosverdes y la emoción que tengo es inmensa 😍 ! #premioslatinoamericaverde es El evento más sostenible del planeta y tendré el gusto de conducirlo junto a un hombre que admiro y adoro @robertomanrique13 !!! Por eso hoy me visto de gala con @taroadc Un vestido hecho en algodón, inspirado en la nueva mujer latina, una mujer alegre y vanguardista pero más consciente con su estilo de vida y lo que la rodea. Pero hablemos de moda sostenible, Porque a veces esto se percibe como aburrida, hippie, sin mucho estilo y aquí se dan cuenta que Es posible verse radiante y sofisticada, Pero lo mejor 😍 es un vestido hecho Por una mujer cabeza de familia en bogotá. En este caso la mujer que lo hizo se llama Miriam, que tiene sus propias máquinas en casa. Su trabajo con la marca es flexible y digno. Puede atender su casa y al mismo tiempo trabajar y tener un sustento para su familia y a la vez aportar a una industria mucho mejor. Gracias Miriam por el amor que le pusiste a mi vestido❤️❤️❤️ Vestido @taroadc Accesorios @alegrajoyeriaartesanal Mi súper team ✨ M&H @normajaneid Photos by @robertvfotografo @mclmanager @labullapr #premioslatinoamericaverde #modasostenible #universomola