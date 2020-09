Bombero de Houston pierde su batalla contra el COVID-19; es el tercer miembro del departamento que muere por el virus

TEXAS – Un capitán del Departamento de Bomberos de Houston perdió su batalla contra el COVID-19 convirtiéndose en el tercer miembro del departamento que muere por el virus.

El capitán Tommy Searcy, de 45 años, llevaba varias semanas hospitalizado y fue sometido a medicamentos experimentales en el Hospital Memorial Hermann de The Woodlands.

Lamentablemente los esfuerzos no lograron salvarle la vida al veterano de 18 años.

Searcy trabajaba en la estación 67 de bomberos de Houston.

Captain Tommy Searcy, who served 18 years in the Houston Fire Department, passed away today after valiantly fighting Coronavirus / COVID-19 for several weeks. Please see the attached HPFFA news release. pic.twitter.com/ff29m2noEO

— Houston Firefighters (@FirefightersHOU) September 8, 2020