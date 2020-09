Ella es la nueva novia de Zac Efron que era mesera en un café

Zac Efron rompió muchos corazones al confirmarse que ya tiene novia, quien no forma parte del medio del entretenimiento.

La chica que le robó el corazón al actor se llama Vanessa Valladares, es australiana, tiene 25 años y hasta hace poco era mesera.

De acuerdo con el Daily Mail, Valladares renunció a su trabajo, un café en el sureste australiano donde conoció al actor apenas en julio, y ya vive con él en una casa en la playa Belongil.

La flamante pareja ha sido la sensación para los paparazzi al aparecer en público tomados de la mano.

📷 | Zac seen out in Byron Bay on September 4th, 2020. pic.twitter.com/2qCUlvUDEe

— Zac Efron News Media (@ZEFnewsmedia) September 7, 2020