Horóscopo de El Niño Prodigio 8 de septiembre de 2020

Astrología

El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los doce signos del Zodiaco

03/21 – 04/19

El mensaje de Ochún para ti es que sigas trabajando sobre tu confianza porque vas muy bien. Ella te invita a que te llenes de coraje para hacer hasta lo que crees imposible. Además, podrás concretar un buen acuerdo económico que te dejará más que tranquilo y nadie te criticará.

04/20 – 05/20

Ochún te dice que debes ver la vida con otros ojos y aceptar con buena actitud todo lo bueno y malo que te sucede. Si quieres salir en busca de nuevos horizontes y vivir experiencias diferentes, no lo pienses dos veces. Te servirá para crecer y madurar.

05/21 – 06/20

El mensaje de Ochún para ti está relacionado con tus emociones. Ella te dice que debes equilibrarlas para que no afecten tu salud. Recuerda que todo impacta en el físico y eso no es sano para nadie. Practica algún deporte para canalizar tus impulsos y descargar tu energía.

6/21 – 7/20

Tienes que controlar tus reacciones emocionales para no cometer locuras. Ochún te pide que pienses antes de actuar o de hablar. Ahora las pasiones estarán encendidas y un tanto descontroladas, así que ella te invita a que seas prudente.

07/21 – 08/21

Ochún te advierte que pequeños inconvenientes podrían aparecer dentro del seno familiar y por eso debes mantener una actitud comprensiva, pero firme. Es posible que te tome un poco de tiempo resolver todo, pero solo así podrás lograrlo.

08/22 – 09/22

Se despierta en ti el deseo de disfrutar de los romances y la diversión, pero Ochún te aconseja que no exageres para que no salgas perjudicado. Ahora surgirán salidas con amigos, sobre todo los de la infancia y la pasarás muy bien.

09/23 – 10/22

A nivel profesional estás de maravillas y por eso te sientes motivado a trabajar con más fuerza para aumentar tus ingresos de dinero y así sucederá. Ochún siente que te irá muy bien en los negocios, así que no dejes de exigir lo que es justo para ti.

10/23 – 11/22

Te sientes un poco nervioso, pero todavía ignoras el porqué. Ochún te aconseja que no dejes que las tensiones de tu trabajo te afecten de más. Es posible que tu comunicación se torne un poco brusca, así que, por favor, piensa antes de hablar.

11/23 – 12/20

Sé prudente con tus actos y piensa en hacer cosas que también beneficien a tus seres queridos. Si sientes que algo te enoja no te lo guardes en tu corazón. Ochún te recuerda que a través del diálogo se puede solucionar todo, así que evita el silencio.

12/21 – 01/19

Hoy posees una personalidad arrolladora y tu presencia estará llena de luz, así que Ochún te aconseja que pongas en marcha cualquier proyecto que te interese porque con el tendrás excelentes resultados. Quédate tranquilo que el universo tiene sorpresas para ti.

01/20 – 02/18

Ochún te pide concentración. Debes despejar tu cabeza y empezar a ordenar tus prioridades. No le quites importancia a los problemas laborales, pero tampoco les prestes más atención de la que merecen o terminará afectando tu salud y estado de ánimo.

02/19 – 03/20

Ochún te dice que tu vida social tomará mucha fuerza y te sentirás impulsado a cumplir con tus anhelos. Cuando estés con tus amigos, no inicies discusiones. A veces, lo que dices con humor no es bien entendido, así que no te excedas con las bromas.

