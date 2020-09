Descubre por qué estos signos del Zodiaco son los más insoportables

Astrología

El carácter de estos signos zodiacales no es del agrado de muchos, sin embargo, la astrología puede ayudarnos a hacerlos un poco más tolerables

Las personas que están a nuestro alrededor tienen personalidades muy distintas y en todos los círculos sociales, ya sea en el trabajo, la familia o los amigos, hay quienes tienden a ser insoportables.

Les gusta llamar la atención, son demasiado directos, no les gusta comprometerse o tienden a ser bastante sensibles, como quiera que sea, a veces quisiéramos no convivir con ellos.

La buena noticia es que la astrología, además de advertirnos quiénes son, nos dice cómo podemos lidiar con ellos si es que no hay forma de librarnos de su influencia.

También lee: ¿Cuáles son los signos más hirientes del Zodiaco?

Cáncer

Las personas que son Cáncer se encuentran en este listado debido a que, cuando caen en depresión, es imposible sacarlos de la tristeza. Por más que te esfuerces por hacerlo sentir mejor, siempre sacará lo más negativo de todo, lo cual, puede hartar a las demás personas.

La forma de lidiar con ellas es haciéndoles saber lo importante que son para nosotros y mostrándoles que al final siempre hay una luz de esperanza.

Leo

Son los clásicos que siempre quieren llamar la atención y ser el centro de todo. Piensan que el mundo gira a su alrededor y son arrogantes, sin embargo, se comportan de esa forma porque en el fondo quieren ser amados y aceptados. La solución es darles gusto ya que, al final, saben cómo agradecértelo. No por nada es el signo más generoso del Zodiaco.

Libra

Se convierten en seres insoportables cuando no son capaces de asumir responsabilidades ni sostener una plática profunda. Si bien son amantes de equilibrio, son personas cuyo miedo más profundo es el rechazo, por lo que su comportamiento “superficial” es para agradarte. Si les haces saber que ellos valen más por lo que hay en su interior, cambiarán su forma de ser contigo.

Capricornio

Los Capricornio son demasiado prácticos y sinceros hasta el punto de llegar a ser ofensivos. Evidentemente no todos somos capaces de resistir las criticas; necesitamos que se dirijan a nosotros con algo de tacto. Este signo no lo tiene: te dice las cosas como van y no le importa herir tus sentimientos. La solución es no tomarlo personal ya que no lo hacen para dañarte, en la mayoría de las veces.

Te puede interesar: Cuáles son los signos más violentos del Zodiaco