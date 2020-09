Las estrellas que nadie imaginó perderían su exclusividad con Televisa

Entretenimiento

Silvia Pinal, Laura Bozzo, Jorge Salinas y muchos otros dejaron de ser "consentidos"

Nunca nadie imaginó ver al icono de Televisa, Silvia Pinal, fuera de la empresa, sin embargo la diva de la época de oro del cine mexicano ya no tiene exclusividad con el conglomerado de medios mexicanos.

La crisis sanitaria por COVID-19 y el cambio en el consumo de medios de comunicación en hispanoamérica han trastocado al otrora todopoderoso Televisa. Con regularidad se escucha de talentos que han dejado de pertenecer a sus filas.

“La veo que está un poco consternada, un poco preocupada, porque la situación es muy mala”, dijo Luis Enrique Guzmán, hijo de la legendaria conductora de “Mujer Casos de la Vida Real”, un show que marcó a generaciones en Televisa, tras la finalización de su exclusividad.

Livia Brito

Después de protagonizar tremendo escándalo por golpear a un reportero, la actriz cubana perdió un protagónico en la próxima telenovela de Juan Osorio. Tras dimes y diretes con el productor, fue la propia Livia la que habló al respecto.

“Yo desde que terminé Médicos, no quería tomar proyecto, decidí descansar un año, le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco“, escribió la actriz en un posteo de la cuenta oficial de Univision en Instagram.

Mayrín Villanueva

La escultural actriz de “Vecinos” habría perdido su exclusividad con Televisa aunque sigue en algunos proyectos. Este no sería el primer desencuentro con Televisa, pues ella misma contó que le quitaron un par de protagónicos y amarrados en el pasado.

Alejandra Procuna

La actriz mexicana perdió proyectos en Televisa. Poco a poco le fue más difícil conseguir papeles y para subsistir se vio obligada a emprender un proyecto fuera de los sets y se convirtió en chofer de Uber.

“Me encuentro muy feliz porque regreso a las telenovelas después de cuatro años y después de una gran aventura de vida”, expresó a “Hoy” de Televisa la actriz de “Lo que la vida me robó”. Sí, Alejandra regresó a las pantallas, tras recorrer el asfalto como conductora, un par de años.

Jackie Bracamontes

“Sales muy cara. Sí tú estuvieras actuando tal vez no tendríamos esta conversación”, con esas palabras un directivo dio por terminada la exclusividad de la ex Miss Universo, tras muchos años de éxitos y de ser una de las principales imágenes de Televisa.

“No tengo más que agradecer a Televisa por estos 17 años que me ayudaron a descubrir mi vocación, lo que me gusta hacer en la vida, lo que quiero seguir haciendo, me dieron grandes oportunidades, de corazón te digo que sólo tengo palabras de agradecimiento para ellos”, afirmó la presentadora.

Laura Bozzo

La peruana fue una de las consentidas de Televisa, sus talk show hicieron historia para bien o para mal, pero como a otros consagrados, la empresa simplemente le dio las gracias. Ahora la polémica Laura tiene un par de proyectos, aunque no goza de uno de los millonarios contratos del pasado.

Jorge Salinas

El galán era una gran figura de la televisora “de Chapultepec”, pero por otros proyectos y las circunstancias, firmó con Imagen Televisión tras el final de su contrato con Televisa.

Otros famosos como Ariel Miramontes, Azela Robinson, Patricia Reyes Spíndola y Eduardo Yáñez, también vieron finalizar sus jugosas exclusividades para trabajar con la empresa como uno más.

