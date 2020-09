Madre castiga a su hija vegana obligándola a cocinar carne

Noticias

La mujer explicó sus motivos y pidió consejo

Una madre castigó a su hija vegana obligándola a comprar y cocinar carne luego de que la adolescente de 16 años tirara una olla entera de un guiso con carne que la mujer había preparado la noche anterior.

“Mi hija decidió que estábamos siendo demasiado insensibles con la carne. Sintió que el olor era ‘demasiado’ cuando abrió la puerta del frigorífico”, así que simplemente tiró la comida que contenía ingredientes de origen animal, explicó la madre en un post de Reddit.

La mujer explicó que el desperdicio de comida dejó lívidos a ella y a su esposo, por lo que decidió tomar una medida drástica: le dio una receta de un platillo con carne y la obligó a comprar los ingredientes y cocinarlos. La chica lloró, gritó y suplicó, pero todo fue en vano; la madre se mantuvo firme.

En el popular foro, la mujer con el nombre de usuario avegansmum, explicó que su joven hija decidió convertirse en vegana hace aproximadamente un año y durante este tiempo la madre ha cocinado versiones veganas de la comida para ella, aunque su esposo y su otro hijo de 14 años siguen consumiendo carne.

“Trató de convencernos de que nos volviéramos veganos y se enojaba cada vez más cuando decíamos que no. Mi esposo y yo enfrentamos ese comportamiento con fuerza y ​​le dijimos que ella puede seguir la dieta que quiera, pero que no puede esperar que otros lo hagan”, escribió la mujer.

Luego de cumplir con el castigo, la adolescente “comenzó a llorar y a gritarme lo horrible y repugnante que era porque no solo la obligué a comprar carne, también la obligué a cocinarla y le dije que también era su culpa. Ella está realmente molesta”, explicó la madre antes de pedir opiniones sobre la dureza del escarmiento: “Me pregunto si fui demasiado lejos. ¿Debería haber elegido un castigo diferente? Mi esposo y mi hermano definitivamente piensan que lo que hice estuvo bien, mientras que mis padres creen que cometí un error”.

Las respuestas en Reddit no se hicieron esperar. “Yo también soy vegano y aunque estoy de acuerdo con la elección de estilo de vida de su hija, no estoy de acuerdo con su enfoque al tratar de reclutar a otros. Esta es una elección personal y ella no debería haber tirado su comida”, escribió uno.

“Necesita comprender que no todo puede salir bien en la vida y que las acciones tienen consecuencias. No debería sentir que tiene ese tipo de autoridad o lugar para tratar de decirles a sus padres qué hacer, y mucho menos asumir la responsabilidad de tirar la comida“, señaló otro. “Un castigo debe ajustarse a la falta. Eso es exactamente lo que pasó aquí. Tiró una olla entera de comida porque no le gustó el olor. Reemplazar esa comida, tanto a través de la compra como de la preparación, es un castigo apropiado”, aseguró otro.