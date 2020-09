Noche de terror: más de 100 personas quedaron atrapadas en el Edison Lake y fueron rescatadas este martes

Las aventuras al aire libre de muchas familias y sus mascotas pasaron de ser una tarde calurosa de verano a una infernal noche de incendios forestales en la que estuvieron rodeados y atrapados por el fuego en varios lagos de California.

Un video compartido por la Guardia Nacional, muestra la llegada a de 46 personas y cuatro perros al Aeropuerto Internacional de Fresno después de ser rescatados del Edison Lake cerca de las 10:00 de la mañana.

Las autoridades informaron que rescataron a otras 65 personas durante diversas operaciones realizadas este martes.

More video from this morning of 46 people and four dogs arriving at the Fresno Yosemite International Airport after being rescued from Lake Edison by a Stockton-based Cal Guard CH-47 Chinook helicopter. More aircraft are still attempting to rescue others trapped by the #CreekFire pic.twitter.com/lmAWTpmFeC

Las autoridades realizaron cinco vuelos de rescate usando un helicóptero tipo Chinook y dos helicópteros Blackhawk.

El primer rescate lo hicieron la madrugada de este martes, cuando pasadas las 3:15 de la mañana evacuaron a 13 personas desde China Peak al aeropuerto de Fresno. Poco después, otras 11 personas fueron rescatadas del Edison Lake.

Cerca de las 6 de la mañana, otra aeronave volvió al Edison Lake trajo a otras 11 personas.

Two West Michigan women were among the hikers rescued by helicopter this morning, escaping the #CreekFire in California. We'll hear from them tonight at 10/11 on @WOODTV pic.twitter.com/tVVFeYbRiM

El incendio bautizado como Creek Fire ha consumido más de 100,000 acres desde su inicio durante el fin de semana de Labor Day, dejando a decenas de campistas y visitantes atrapados.

Otra mujer compartió su experiencia huyendo del incendio por una carretera que tenía llamas en ambos lados del camino.

El sábado imágenes aterradoras de 200 personas atrapadas en Mammoth Pool fueron difundidas en redes sociales. Como la de este hombre Jeremy Remington, que afortunadamente fue rescatado por la Guardia Nacional la noche del pasado 5 de septiembre.

Jeremy Remington is one of 207 people that was trapped and rescued from Mammoth Pool. He got to Fresno sometime after midnight.

The #CreekFire is 45,500 acres now. Shaver Lake is now under mandatory evacuation. Latest info: https://t.co/iyWXRiAuRq pic.twitter.com/BNFRymH4cp

— Dennis Valera (@dennisreports) September 6, 2020