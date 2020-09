Camión sin control choca a toda velocidad contra varios carros en la Interestatal 5 y deja un muerto y tres heridos

Un camión que traía un enorme container en su remolque, perdió el control y chocó a toda velocidad en contra de varios carros en la autopista Interestatal 5 de California cerca de Sacramento la tarde del pasado martes.

Un video grabado y compartido por un conductor identificado como Ryan Seo por KCRA News, muestra el aterrador momento en que un enorme camión de color anaranjado choca a un pequeño auto sedan a toda velocidad y arrastra a varios carros más a su paso.

El camión estaba completamente fuera de control y viajaba a gran velocidad. En total hubo 9 autos involucrados en el accidente.

New video shows how a deadly crash on Interstate 5 in south Sacramento unfolded Tuesday. (Warning: This may be difficult content for some to watch.) https://t.co/2LOaE83P66 pic.twitter.com/8rxw6yxIUH

— kcranews (@kcranews) September 9, 2020