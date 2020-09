Impresionante nube de humo cubre San Francisco y pasadas las 9 de la mañana aún no habían rastros del sol

Los enormes incendios forestales que rodean el área de la bahía del norte de California han liberado tanto humo que pasadas las 9 de la mañana de este miércoles, el área de San Francisco lucía como una escena de ficción del planeta Marte.

La Policía de Caminos de California de la división Golden Gate, compartió una fotografía que muestra la bahía completamente cubierta por tonos anaranjados y sin rastros del sol pasada las 9 de la mañana.

It’s after 9AM and there’s still no sign of the sun. Heavy smoke from the wildfires is creating extremely low light conditions this morning throughout the San Francisco Bay Area. Please use your vehicle’s headlights while driving and slow down due to the decreased visibility. pic.twitter.com/DctuDRqtze

— CHP Golden Gate (@CHP_GoldenGate) September 9, 2020