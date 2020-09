El incendio Bobcat se expande rápidamente y extienden alerta de evacuación desde Arcadia hasta Pasadena

El pasado domingo un incendio originado en Los Ángeles National Forest justo en la zona de Azusa, California fue bautizado como Bobcat Fire y hasta este miércoles ha quemado más de 11,000 acres y no se ha logrado contenerlo.

Debido a la rapidez con la que se están moviendo las llamas, el pasado martes las autoridades emitieron una alerta de evacuación a las zonas de Monrovia, Sierra Madre y Duarte, pero este miércoles las advertencias se extienden a Arcadia, Bradbury, Altadena y Pasadena.

Imagen compartidas en redes sociales muestran la gran cantidad de humo en el área y ceniza sobre los autos estacionados en las calles.

La alerta de evacuación es un paso previo a la evacuación en sí y permite avisar a las familias para que planifiquen su eventual salida de emergencia, dándoles tiempo para organizar y llevar consigo pertenencias esenciales y mascotas de forma inmediata si las autoridades se lo ordenan.

Video UPDATE: #BobcatFire

As bad as it was overnight, fire seems to have suddenly shifted (as seen from here) more to the E/SE & away from the BigM mountain & the canyons behind, for now it leaving that area untouched so far… #Fire #uap #Monrovia pic.twitter.com/zhsrlj420K

— Marian Rudnyk™© (@MarianRudnyk) September 9, 2020