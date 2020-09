Día Roberto Clemente: todos los boricuas de Grandes Ligas jugaron con el No. 21 y uno de ellos le dedicó su jonrón

Deportes

Las Ligas Mayores de Béisbol celebraron el miércoles el Día Roberto Clemente en honor al más grande pelotero puertorriqueño y latinoamericano de todos los tiempos.

El tributo a la leyenda de los Piratas de Pittsburgh, quien falleció el 31 de diciembre de 1972 en una misión humanitaria para ayudar a Nicaragua tras un terremoto, incluyó esta vez el uso del número 21 de Roberto Clemente por parte de muchos jugadores, incluyendo todos los boricuas que hay en la Gran Carpa.

Darvish, Vic, J-Hey & I are honored to wear Clemente’s no. 21. The entire team has Clemente in their hearts & on their minds on this special day. As influential as Clemente was on the field, he was even more impactful off it, touching so many people’s lives. #RobertoClemente pic.twitter.com/dw6hbspLhu — Javier Báez (@javy23baez) September 9, 2020

Celebrating the everlasting legacy of Roberto Clemente 💙💛 #ClementeDay pic.twitter.com/KOKd6H4I1X — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 9, 2020

No solo todos los boricuas jugaron con el No. 21. Enrique Hernández, de los Dodgers, bateó un jonrón a la memoria de Clemente en un juego contra Arizona. El batazo será inolvidable para “Kiké”.

Además, todos los integrantes de los Pittsburgh Pirates vistieron con el número 21, algo que no sucedía desde 1973 cuando el equipo le rindió tributo a Clemente.

Pirates players take the field early for photos at PNC Park as they all wear No. 21 to honor Roberto Clemente on #ClementeDay pic.twitter.com/F1zg1lZSCm — Matt Freed (@mattfreedpghpg) September 9, 2020

El equipo bucanero también presentó un simbólico lanzamiento de la primera bola antes de su juego contra Chicago White Sox, mediante un emotivo video en el que se ve a hijos y nietos de Clemente pasarse la pelota en Puerto Rico, hasta llegar ésta al estadio PNC Park de Piitsburgh.

First pitch from Puerto Rico. We wouldn't have it any other way.#ClementeDay pic.twitter.com/S7508vjPb1 — Pirates (@Pirates) September 9, 2020

Además del número 21 en el uniforme de una veintena de boricuas, hubo jugadores que utilizaron zapatos conmemorativos, como fue el caso del lanzador venezolano Carlos “Cookie” Carrasco.

Mientras esto pasaba en las Ligas Mayores, en Caguas, Puerto Rico continuó la campaña que busca que MLB retire para siempre el número 21 como honor máximo a Clemente. Roberto Alomar fue parte de una conferencia de prensa para insistir sobre dicha petición. Alomar es uno de cinco boricuas en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Roberto Clemente bateó su hit 3,000 en el día final de la temporada de 1972. Pocos meses después perdió la vida en las aguas del Caribe y así dio inicio su leyenda.

On #ClementeDay, we remember his 3,000th and final hit. pic.twitter.com/BF6xnmGSuO — MLB Vault (@MLBVault) September 9, 2020

