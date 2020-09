Dicen que Carolina Sandoval hace “casting” para conseguirse un nuevo padrino de bautizo para su hija

Entretenimiento

Hay quienes creen que por este tipo de situaciones muchos tachan de "ridícula" a la ex panelista de Suelta La Sopa

Carolina Sandoval vuelve a dar de qué hablar y Chisme No Like con Javier Ceriani y a Elisa Beristain han comentado la noticia. Según el periodista argentino la ex conductora de Suelta La Sopa está realizando “castings” encontrar al nuevo padrino de su hija Amalia Victoria.

El compadre de bautismo de “La Venensa” es Carlos Mesber, empresario y productor ejecutivo de Suelta La Sopa. Sin embargo, después de su despido de dicha producción la relación entre ambos parece ser nula y así lo manifestó desde los primeros días la conductora de televisión.

Semanas atrás Carolina Sandoval manifestó lo siguiente en redes sociales: “Tú Nicolas Felizola amigo de años y de esos venezolanos dignos de admirar porque eres real también debiste ser padrino de Amalia Victoria“.

En Chisme No Like se ratificó el nombre de Nicolas Felizola, diseñador de modas de origen venezolano, como el principal en la lista del supuesto casting.

Aquí les dejamos el vídeo del programa en donde abordan este tema, el cual parte a partir del minuto 41:30.