La comunidad LGBTQ, una de las más afectadas por la pandemia

La pandemia del COVID-19 ha afectado todos y cada aspecto de nuestras vidas. Pero el efecto del virus no ha sido igual para todos. Ciertas comunidades fueron impactadas negativamente de manera desproporcional, en particular las comunidades LGBTQ, las de personas de color, de inmigrantes y de personas de bajos recursos.

Un nuevo reporte de la Fundación Human Rights Campaign (HRC) encontró las industrias en las que mayormente trabajan miembros de la comunidad LGBTQ son también las más impactadas negativamente.

“La comunidad LGBTQ ha sido muy afectada por la pérdida de trabajos”, indicó Beatriz Valenzuela, portavoz de Equality California, la organización a nivel estatal que aboga por los derechos civiles de la comunidad LGBTQ y que cuenta con 900,000 miembros a lo largo de California.

En entrevista con La Opinion, Valenzuela recordó que la inequidad entre grupos no es algo nuevo, pero que se acentuado con la crisis del coronavirus.

“La pandemia ha sacado a la luz las injusticias”, señaló.

El reporte de la Fundación HRC ofrece numerosos ejemplos de dicha inequidad. Entre ellos, el hecho de que más de 5 millones de miembros de la comunidad LGBTQ trabaja en los empleos que más han sido impactados negativamente por el virus.

“Un 24 por ciento de los latinxs LGBTQ y un 23 por ciento de los afroamericanos LGBTQ no han podido visitar a un médico por falta de dinero. Esto significa que casi uno de cada cuatro hispanos no tiene los recursos para costear su cuidado de salud”, ejemplificó Valenzuela. El porcentaje de personas que no pueden costear una visita médica es aún mayor entre personas transgénero, con un 30 por ciento de ellas que no puede costear una visita al doctor.

Impacto del COVID-19

Industrias más afectadas. Según el nuevo análisis de HRC, las cinco principales industrias en las que trabajan adultos LGBTQ (restaurantes y servicios de comida, hospitales, educación elemental y superior, y ventas al por menor) son a su vez las más impactadas por la pandemia. Alrededor de un 40 por ciento de trabajadores LGBTQ se desempeñan en dichas áreas, comparado con el 22 por ciento de trabajadores que no son LGBTQ.

Beneficios y seguros de salud. El análisis de HRC reveló, que en 2018, el 17 por ciento de adultos LGBTQ no tenía seguro médico. Los índices aumentan cuando se trata de personas LGBTQ de color y personas transgénero. Un 32 por ciento de adultos transgénero de color no cuenta con seguro médico. Esto resulta en que las personas no visiten al médico cuando lo necesitan, y, cuando eventualemente lo hacen porque ya no pueden postergarlo, se endeudan.

Jóvenes. Al mismo tiempo, los jóvenes LGBTQ tienen más probabilidades de carecer de vivienda y de vivir en hogares de crianzas, frecuentemente resultado del rechazo de sus propias familias. El 67 por ciento de los jóvenes LGBTQ reportó que su familia hacía comentarios negativos sobre ellos.

Recursos

Valenzuela indicó que Equality California cuenta con una línea y una página de recursos para aquellos que necesitan ayuda e información y también ofrecen talleres, “webinars” para todos. Los seminarios van desde ayuda para pagar la renta, pasando por sitios de recursos y cuidado durante la pandemia, hasta cómo empezar un nuevo negocio

“Es que, históricamente los latinos, la gente de color, los LGBTQ somos muy luchones y cuando tenemos que salir de una crisis, nos reinventamos y las superamos. Hemos visto mucha gente que le encuentra la manera y sale adelante”, alentó.

Si necesitas recursos o información, puedes llamar a la línea de Equality California, al 323-448-0126; o visitar el sitio http://covid19.eqca.org/

Para leer el informe completo de HRC, puedes visitar: https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf”>https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf

Para leer el reporte sobre Pobreza en la comunidad LGBTQ, puedes visitar: https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/National-LGBT-Poverty-Oct-2019.pdf”>