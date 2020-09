María Celeste Arrarás no se detiene y ya trabaja en un sinfín de proyectos después de ‘Al Rojo Vivo’

View this post on Instagram

She Se Puede ganar un Emmy si uno trabaja duro. ✨ Follow @she_sepuede una nueva comunidad de mujeres poderosas. Puedes comenzar como yo, compartiendo un momento del que te sientas orgullosa. Usa el #shesepuede These days, we could all use a boost of daily empowerment. Now there’s a place for that. Follow @she_sepuede a new digital lifestyle community that inspires, affirms, and informs Latinas to leverage our power in a way that transforms our lives, families, and community. #SheSePuede