Autoridades del puerto de L.A. descubren larvas de la polilla gitana en barco proveniente de China

Las autoridades del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció el hallazgo de las larvas de un insecto que podría ser potencialmente peligroso para los bosques del estado y del país.

LA/LB Seaport Agriculture Specialists discover Asian Gypsy Moth (AGM) egg masses on a vessel arriving from China. According the @USDA large AGM infestations can completely defoliate trees. The vessel was ordered to depart 12 miles of the coast for cleaning and treatment. pic.twitter.com/cCu3Qg7itp

— DFO Carlos C. Martel (@DFOLosAngeles) September 10, 2020