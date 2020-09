Erasmo Provenza del ‘Exatlón’ de Telemundo celebra el éxito a 2 años de su estreno

View this post on Instagram

#TBT de cuando esta historia llamada @exatlonestadosunidos empezó en 2018. Hoy, en 2020, ya son cuatro temporadas a cuestas y manteniendo los ratings a niveles TOP. ¡Gracias por el apoyo! 💥🇺🇸🔴🔵🇩🇴 @telemundo #ExatlonEEUU