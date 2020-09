¿No que no? Lautaro Martínez negociará con el Barcelona el bombazo del verano

Noticias

Sus representantes se reunirán con el Inter de Milán, para luego viajar a Barcelona

No cabe duda que la obsesión más grande del Barcelona, sin importar su técnico, su presidente o si sus grandes estrellas permanecen o se van, es Lautaro Martínez. El argentino tiene enloquecido al club azulgrana y de paso a sus aficionados que se la pasan viendo sus videos en Youtube soñando con la dupla que podría hacer con Leo Messi.

La buena noticia para ellos, es que el diario italiano Corriere dello Sport ha informado que los representantes de Lautaro tienen previsto reunirse en las próximas horas con los dirigentes del Inter de Milán para hablar de la situación contractual del delantero argentino, para luego viajar a Barcelona con la propuesta de los italianos para el cuadro azulgrana.

Lautaro Martínez's agents are expected to meet with Barça this weekhttps://t.co/n3c5mDhxbi — SPORT English (@Sport_EN) September 10, 2020

“Lautaro no se va del Inter”, dijo apenas hace unos días Javier Zanetti, “No solo el Barcelona está interesado en él, sino que Lautaro sabe que ya está en un gran club. Parece feliz con la vida en Italia, lo cual no es fácil. Creo que va por el camino correcto. Por ahora, no se va”, aseguró el vicepresidente del club neroazzuri, pero ahora parece que las cosas están caminando por otro camino.