Se ganó miles de dólares y el casino de California donde jugaba inicialmente se negó a pagarle

California

El casino le puso trabas para pagarle un premio de $3,000 dólares pero el hombre buscó ayuda y pudo cobrar su dinero

La suerte estaba con este hombre la noche que decidió irse a jugar a las maquinitas traga monedas del Morongo Casino de California, pero ganar no seria la sorpresa, la sorpresa fue que el casino se negó a pagarle el premio.

Entre su frustración, el hombre buscó la ayuda de Telemundo 52 y su programa “Telemundo Responde” para que le ayudaran con su caso.

Juan, como lo identifica el medio para proteger su identidad, había ganado $3,000 dólares en una maquina pero los trabajadores del casino le dijeron que no podía cobrar el premio si no presentaba documentos legales de Estados Unidos.

“Estaba ahí juegue y juegue, y como a las 1:30 a.m. le pegué a una de $3,000 dólares, y me dijeron que si no llevaba documentos no podía cobrar el dinero”, afirman declaraciones del hombre difundidas por Telemundo.

Para pagarle le exigían un pasaporte, licencia y seguro social pero el hombre no tenia ninguno de ellos, sin embargo a Juan ya le había pasado algo similar en el 2018 y esta vez decidió buscar ayuda.

La ley americana establece que una persona extranjera puede ganar y cobrar un premio usando una identificación de su país de origen siempre y cuando pague los impuestos al momento de recibir el premio.

Según declaraciones de Juan, después de la intervención del canal, el casino se comunicó con él para decirle que podía ir a cobrar su dinero y además lo invitaron a comer junto con su familia.

La historia de este hombre nos deja una enseñanza: conocer sus derechos es fundamental.

Te recomendamos:

Halloween en Los Ángeles: autoridades prohíben fiestas y recomiendan no hacer “trick or treat”

Salvavidas de Los Ángeles es condecorado con la Medalla de Valor por rescate en Rancho Palos Verdes

Al menos 3 muertos por otro monstruoso “complejo” de incendios en California que obliga a evacuar a miles