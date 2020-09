Al menos 3 muertos por un monstruoso “complejo” de incendios en California que obliga a evacuar a miles

California

Los condados de Yuba, Butte y Plumas están amenazados por un incendio de más de 254,000 acres que amenaza a las ciudades de Paradise y Concow, devastadas en el incendio Camp de 2018

Tres personas han muerto en un complejo de incendios en el norte de California que ha obligado a miles de personas a escapar de sus casas.

Dos personas fallecidas fueron halladas en una localidad y una tercera en otro lugar, informó Kory Honea, el forense de la Oficina Sheriff del condado de Butte, que no proporcionó más detalles.

#BearFire/#NorthComplex – Press conference: 3 fatalities in Butte Co, 100 people rescued, 200 structures damaged/destroyed but further evaluations to come. Fire is still east of Kelly Ridge. Fire made 200-210,000 acre run after jumping containment lines w/ 45mph winds yesterday. — CA Fire Scanner (@CAFireScanner) September 10, 2020

El llamado incendio Complejo Norte (North Complex) está ubicado en Mount Hough Ranger District en el Bosque Nacional Plumas, al noreste de San Francisco y ha quemado unas 25 millas a través de terrenos montañosos, en unas condiciones de clima extremo con altas temperaturas y fuertes vientos.

Video loop of the #Northcomplex #Bearcontingency wildfire. Leading edge indicates extreme fire weather conditions with multiple vortices along the leading edge of the wildfire aka fire whirls. #CAwx pic.twitter.com/sUBlxkfOep — NWS Sacramento (@NWSSacramento) September 9, 2020

El complejo está compuesto por múltiples incendios causados por rayos, incluidos los incendios de Bear, Sheep y Claremont, que se encendieron hace casi un mes, durante una tormenta eléctrica el 17 de agosto, cerca de San Francisco.

El incendio Bear, uno de varios incendios forestales que componen el Complejo Norte, prácticamente explotó en tamaño durante la noche y la mañana del miércoles, creando una situación aterradora para los residentes del condado de Butte.

Drone footage shows Oakland blanketed in a thick, orange haze this morning as wildfires rage across the Western U.S. https://t.co/SDbmkK0gbl pic.twitter.com/hZPEZ8NffJ — ABC News (@ABC) September 10, 2020

El fuego ha estado ardiendo desde la sede de Quincy en el condado de Plumas y se estaba extendiendo hacia la sede de Oroville en el condado de Butte y estaba contenido en un 38 % hasta el miércoles, según el reporte de Inciweb.

La Oficina del Sheriff del condado de Butte ha creado un mapa que muestra las comunidades evacuadas. El mapa puede verse aquí.

We have created a new map to show the evacuated areas. You can access the map by clicking on the link below. https://t.co/5jOvU4oBuh 9.9.20 12:00 p.m. #ButteSheriff #BearFire #NorthComplexFire — Butte County Sheriff (@ButteSheriff) September 9, 2020

“La topografía, los fuertes vientos y los combustibles secos se alinearon para producir un comportamiento de fuego sin precedentes”, según un comunicado emitido por el Servicio Forestal.

“La tasa extrema de propagación en # ClaremontFire / # BearFire en este momento recuerda al Camp Fire en 2018, y se está quemando justo al sur de esa ubicación en condiciones climáticas y de vegetación similares. Esta es una que debe tomar * extremadamente * en serio si están en el camino “, tuiteó el científico climático de UCLA Daniel Swain.

The extreme rate of spread on #ClaremontFire/#BearFire right now is reminiscent of the Camp Fire back in 2018, and is burning just south of that location in similar vegetation and weather conditions. This is one to take *extremely* seriously if you are in the path. #CAwx #CAfire https://t.co/mHIawHt0Yn pic.twitter.com/qI0rXZLYkx — Daniel Swain (@Weather_West) September 8, 2020

Los fuertes vientos avivaron las llamas y empujaron el fuego hacia el suroeste directamente hacia Oroville.

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a continuación muestra qué tan rápido se propagó el fuego durante la noche.

#BearFire / #NorthComplex grew significantly overnight due to strong winds & extremely dry conditions. Numerous evacuations are in place. Make sure to follow evacuation orders from your local authorities! #CAwx #CAfire pic.twitter.com/RxNm1mYVxz — NWS Sacramento (@NWSSacramento) September 9, 2020

¿Dónde está ardiendo el incendio Bear?

El fuego arde al noreste del lago Oroville en el condado de Butte, cerca del Bosque Nacional Plumas. Está justo al otro lado de la autopista 70 desde la ciudad de Paradise, que fue devastada por el Camp Fire en 2018, y los vientos la empujaban hacia Oroville.

¿Dónde hay evacuaciones?

A partir del miércoles por la tarde, se realizaron evacuaciones obligatorias al noreste del lago Oroville, incluidas las comunidades de Big Bend, Berry Creek, Brush Creek, Junction House, Feather Falls y Merrimac.

Se habían emitido avisos de evacuación para Paradise, Oroville, Bangor y Palermo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Butte está tuiteando las últimas órdenes y advertencias de evacuación aquí.

Los 28 grandes incendios forestales ha llevado a más de 64,000 personas a evacuar en todo el estado, dijo Daniel Berlant, portavoz del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.

¿Qué tan grande es el fuego?

El Bear Fire tenía más de 58,000 acres hasta el miércoles por la mañana. Los incendios del Complejo Norte alcanzan aproximadamente más de 250,000 acres y el 38% estaba contenido.

¿Cómo están afectando los incendios al Área de la Bahía?

Los residentes de San Francisco y el resto del Área de la Bahía tienen un misterioso cielo anaranjado y una lluvia de ceniza el miércoles.

People really don’t know what to do right now. Everyone on the Embarcadero is stopping to record the sky and chit chatting in a way I haven’t seen since pre-pandemic @sfchronicle pic.twitter.com/ueKQ4g7WTD — Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020

Eso es porque un viento del noreste empujó el humo del Bear Fire sobre la región, creando esas condiciones apocalípticas.