El reto viral de la CIA: Encuentra 10 diferencias en las imágenes (pero hay más)

Son dos imágenes del centro de una ciudad en las que el desafío es encontrar las 10 diferencias, pero los usuarios de Twitter superaron las expectativas al encontrar más de 10.

La CIA publicó su reto viral el martes pasado en Twitter con el texto “Ponga a prueba sus habilidades de observación”, y de inmediato los usuarios publicaron sus respuestas.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA

Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?

Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz

— CIA (@CIA) September 8, 2020