En video los 21 disparos que policías de Houston le descargaron a un hombre hispano

TEXAS – El padre de Nicolas Chávez, el hombre hispano que fue baleado de muerte por policías del Departamento de la Policía de Houston, dijo que los oficiales, que le descargaron 21 balazos a su hijo durante una confrontación en abril en el barrio del East End, se convirtieron en juez, jurado y verdugos esa trágica noche.

El jueves el jefe de la Policía de Houston, Art Acevedo, liberó los videos corporales de los policías involucrados y anunció la despedida de cuatro oficiales involucrados en el incidente que también fue captado en video por una persona que se encontraba cerca de la escena.

Joaquín Chávez dijo que su hijo debería estar vivo.

“En los últimos momentos de la vida de mi hijo, siento que la policía se convirtió en juez, jurado y verdugos. Eso es lo que verdaderamente siento”, dijo el padre de Nicolas.

El padre de la víctima contó en una entrevista con ABC-13 que su hijo era futbolista, pero que luego de una severa lesión tuvo que ser sometido a una cirugía y que después se hizo adicto a las drogas que le dieron para el dolor.

“Mi hijo cambio mucho con las drogas”, agregó.

Nicolás Chávez fue baleado de muerte por la Policía la noche del 21 de abril. Al siguiente día el departamento dijo que investigaría el incidente luego de ofrecer una versión de los hechos que fue cuestionada por la familia de Chávez. Días después del tiroteo comenzó a circular un video en las redes sociales donde se puede ver el momento que Chávez es baleado mientras que se encuentra en el piso.

