San Francisco ve resultados en su lucha para erradicar otro gran virus: el VIH

Aunque actualmente toda la atención de las autoridades de salud está en combatir el coronavirus, hay otro virus muy conocido por décadas, del que no se tiene cura, pero que ha disminuido significativamente en San Francisco: el VIH.

A pesar de que el COVID-19 ha tenido un impacto en el sistema de prevención y cuidado del sida, según declaraciones del director del Departamento de Salud Pública de San Francisco, Dr. Grant Colfax, el hallazgo de nuevos contagios del virus ha disminuido significativamente.

SF continues to make progress in HIV prevention & care & is on track toward getting to 0 new infections & deaths. New HIV diagnoses declined 19% from 2018 to a record low of 166 diagnoses in 2019. This is a 65% decline since 2012, compared with nearly level values nationally. https://t.co/MdEzJgEzoO

Datos del departamento publicados el pasado jueves, revelan una caída de 19% durante el año 2019. El año pasado se confirmaron 166 nuevos casos en comparación de los 204 casos que se diagnosticaron en 2018. Sin embargo, 2018 representó una disminución de 13% con respecto a 2017.

Desde el año 2012 la cifra de nuevos contagios en la ciudad del área de la bahía en el norte de California, ha disminuido 65%. Sin embargo, la autoridades afirman que hay mucho trabajo por hacer.

“A pesar de que las cifras de 2019 hacia la erradicación del VIH son prometedoras, las desigualdades que los datos revelan, nos afirman que aún hay mucho trabajo por hacer”, aseguró el Dr. Colfax.

La disminución incluye menos casos en las personas afroamericanas y latinas que viven en situación de calle y comparten agujas para el consumo de drogas.

El Senador Scott Wiener afirmó en un mensaje en la red social Twitter que San Francisco continuaba su ardua labor para lograr llegar al cero infecciones por año. “Cada año progresamos porque hemos implementado nuevas estrategias en salud pública. No estamos en cero todavía, pero llegaremos allí”, afirmó en su mensaje.

San Francisco continues the hard work to get to zero new HIV infections. It’s been an honor to help move this effort forward.

Each year we make progress, b/c we’re willing to try new approaches to public health. We’re not at zero yet but will get there. https://t.co/Vgm3YfLaJK

— Senator Scott Wiener (@Scott_Wiener) September 11, 2020