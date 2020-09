Litzy confiesa que a los 13 años sufrió bullying: “Me decían que estaba gorda”

Entretenimiento

La cantante aseguró que en varias ocasiones la molestaron por su supuesto sobrepeso

Litzy reveló que cuando era adolescente la presionaron para bajar de peso.

La cantante y actriz confesó al programa ‘De Primera Mano’ que no todo fue color de rosa durante su paso por el grupo Jeans, ahora JNS.

Fue en 1996 cuando la chica entró al conjunto, sin embargo, sufrió bullying por personas que manejaban la banda supuestamente por tener unos kilos de más.

”Yo me veía y decía ‘no estoy gorda’, pero ellos me atacaban… gracias a Dios no me traumé ni nada, de pronto nunca faltaba alguien que me dijera ‘¿y cómo va la dieta?’ y yo decía súper bien, hoy comí pizza”, reveló entre risas.

”Imagínate a los 13 años en Jeans, me decían que estaba gorda y yo era niña de 13 años flaca, no me van a dejar mentir, hay millones de fotos y videos por todos lados, y yo era una niña flaca”, aseguró.

No fue ni la primera ni la última vez que la molestaron por su supuesto sobrepeso, pues dice que esto ha sido una constante.