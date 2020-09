Muere un bebé de 20 días en un accidente de tránsito en Miami

El oficial Joe Matthew hizo todo lo posible para salvar la vida de un recién nacido que resultó herido durante un accidente automovilístico en el vecindario de Golden Glades, en el condado de Miami-Dade. Estaba llorando cuando se enteró de que el bebé no sobrevivió.

Matthew se dirigía a su trabajo el viernes por la noche, hacia el Departamento de Policía de Surfside cuando vio los autos destrozados. Él acababa de tomar un curso de actualización sobre reanimación cardiopulmonar, por lo que supo qué hacer cuando una madre que sostenía a su bebé recién nacido le suplicó ayuda.

