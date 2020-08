Identifican al tío de una política mexicana entre los muertos del accidente aéreo en Miami

Dos personas murieron el viernes por la mañana cuando una avioneta chocó contra un edificio y se estrelló en una zona industrial del condado de Broward. Una de las víctimas fue Joaquín Ricalde Magaña, según confirmó su familia.

La sobrina de Magaña, una política de México, tuiteó una fotografía con el siguiente mensaje: “El priviliegio de la vida es efímero y si no lo entiendes te lo vuelve a recordar. Buen viaje tío Huacho, esta vez fue un vuelo sin regreso”.

El Aero Commander 500S bimotor de 1969 iba con Magaña y otra persona a bordo. Había despegado en Pompano Beach y se dirigía a Opa Locka, según la policía. Solo estuvo en el aire 9 minutos antes de estrellarse sobre las 9am en el 1781 S. Park Road en Pembroke Park.

La fuerza de la colisión en el quinto piso del edificio fue tan grande que el motor se separó del avión.

“Salía del almacén cuando esuché una explosión”, decía Armando Pérez a los periodistas en el lugar. “Salí y vi al avión y los dos cuerpos. Si hubiera salido un minuto antes, el avión me habría caído encima”.

BREAKING: A small plane crashed in Broward County early Friday, and at least one person has died. FAA says it is a twin-engine Aero Commander that crashed around 9 a.m. The FAA and the NTSB are investigating. Working to learn more. @miamiherald https://t.co/OwOKx3ijRD

— Michelle Marchante (@TweetMichelleM) August 28, 2020