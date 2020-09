¡Por todo lo alto! Así fue la increíble celebración de Silvia Pinal por su cumpleaños 89

View this post on Instagram

Mamita preciosa ¡Feliz Cumpleaños ! 🎂✨❤️ Brindo por la mujer, por una en especial, una que me brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos. Brindo por la mujer que me meció en la cuna, por la mujer que me enseñó de niña lo que vale el cariño, exquisito, profundo y verdadero. Brindo por la mujer que me arrulló en su brazos y que me dio en pedazos uno por uno el corazón entero, Brindo por ella ¡Por mi madre! ¡Te amo con mi vida, dúrame muchos años más llenos de salud, amor y felicidad mamita ! #GranDivaDeMéxico #SilviaPinal #FelizCumpleaños 🥰✨🎂