VIDEOS: Astros llegan a Los Ángeles y los fans se las ingenian para darles su merecido

Aficionados de los Dodgers no olvidan la Serie Mundial de 2017 manchada por las trampas de Houston

Los Astros de Houston, el equipo más odiado del béisbol en los últimos años por haber hecho trampa, llegaron el sábado a Los Ángeles para enfrentar allí a los Dodgers por primera vez desde que explotó el escándalo del robo de señales.

A los fans angelinos no se les olvida que los Astros ganaron la Serie Mundial de 2017 haciéndole trampa a sus Dodgers, y por ello, a pesar de que la temporada 2020 se juega sin aficionados en los estadios, se las ingeniaron para darles a los jugadores del club texano un recibimiento apropiado.

The Astros make their return to Dodger Stadium, the disgraces of baseball (Via @HeyHJP) pic.twitter.com/CfoDRjJRYa — 2020 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) September 12, 2020

Un grupo de fans esperó afuera de Dodger Stadium el arribo del autobús de los Astros para el inicio de una miniserie de dos juegos. Cuando el vehículo apareció, los aficionados les mostraron pancartas y le hicieron sonar botes de basura (el sistema empleado por los Astros para aprovechar el robo de señales de lanzamientos incluía golpear un bote de basura para que sus bateadores superan qué tipo de lanzamiento vendría a continuación).

Además, antes del partido apareció una avioneta sobrevolando el estadio angelino. La nave, financiada por algunos aficionados, desplegó una pancarta gigante con dedicatoria a los Astros.

“Houston Cheats Bang Bang” reads the banner flying behind the plane circling #DodgerStadium as the #Dodgers & #Astros warm-up prior to tonight game. This is gonna be good. pic.twitter.com/wjMNq5cBTy — Wesley Ryan Davenport (@davenport_media) September 12, 2020

En la pancarta se leía: “Houston Cheats Bang Bang” (Houston hace trampa Bang Bang), en referencia al robo de señales y los golpes en el mencionado bote de basura.

Some more shots of the airplane banner Dodgers vs Astros starts right now pic.twitter.com/CABpTxcqJb — 2020 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) September 13, 2020

Ya en el partido, los Dodgers contaron con jonrones espalda con espalda de Chris Taylor y el boricua Enrique Hernández en la segunda entrada y sólido pitcheo del mexicano Julio Urías para superar a los Astros 5-1 luego de 6 innings.

Cabe recordar que los Dodgers enfrentaron a los Astros hace varias semanas en Houston y en aquella ocasión hubo un incidente que provocó que se vaciaran los banquillos.

El segundo juego será este domingo.

