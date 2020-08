Astros y Athletics esta vez no pelean: se unen contra el racismo antes del juego y abandonan el campo

Hace algunas semanas, Astros y Athletics protagonizaron una trifulca masiva en el campo causada por un pelotazo a un jugador del equipo de Oakland. El rencor entre estos equipos se remonta al esquema de robo de señales del conjunto de Houston y al hecho de que un jugador de los Athletics fue quien los delató.

Pero este viernes, cuando estaba previsto el arranque de una serie entre ellos en Houston, los jugadores y coaches de ambos clubes no pelearon; por el contrario, se unieron en la causa contra el racismo y decidieron no jugar.

En un día en el que las Ligas Mayores conmemoraban al inmortal Jackie Robinson, quien rompió la barrera del color en la Gran Carpa, Astros y Athletics protestaron ante la brutalidad policial y el tiroteo sobre el afroamericano Jacob Blake en Wisconsin, y tras colocar una playera de “Black Lives Matter” sobre el home del estadio Minute Maid Park, se retiraron a los vestidores.

The A’s and Astros take part in a moment of silence for 42 seconds before heading back to their clubhouses pic.twitter.com/NLGtrhs0aK

— A's on NBCS (@NBCSAthletics) August 29, 2020