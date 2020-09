AMLO afirma que Tomás Zerón está en Israel, fue el encargado de investigar el caso Azotzipana

Noticias

El ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal es uno de los principales orquestadores de la "verdad histórica"

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Tomás Zerón de Lucio se encuentra en Israel, por lo que se le dio aviso a ese país de que cuenta con una orden de aprehensión, como parte de los avances de la investigación del caso Ayotzinapa.

“Desde luego ya se descarta la llamada verdad histórica, la mal llamada verdad histórica, esto lo dio a conocer el Fiscal y quienes llevaron a cabo esta manipulación están siendo procesados, es decir, se les va a llamar a cuentas, algunos ya están detenidos, otros están declarando y hay prófugos

“Es el caso del señor Zerón, que estaba en Canadá, esa es la información que se tenía, pero luego se informó que está en Israel, y ya hay aviso al Gobierno de Israel de que se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor”, señaló en conferencia matutina.

El Mandatario federal estimó que el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal no debe ser considerado por Israel como un perseguido político, porque participó en “hechos lamentables” y no sería justo.

“Y que no debe considerarse como un perseguido político, porque participó en hechos muy lamentables. El Gobierno de Israel no podría, lo digo de manera respetuosa, dar protección a una persona con estas características, no sería justo ni humano, porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida con arbitrariedad”, agregó.

Lo demanda dueño de AHMSA

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) presentó una denuncia en contra suya por difamación

“Aprovecho para comentar que el señor de Altos Hornos presentó una demanda en contra mía por la misma situación, pues está en su derecho pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esta planta.

“Dice que lo estoy difamando, porque aquí se menciona el caso en las mañaneras. Yo he denunciado este caso desde hace muchos años, desde que se firmó; lo que pasa es que hay como amnesia”, dijo López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal descartó que exista pleito con Ancira, sino lo único que desea es que se repare el daño por la compra a sobreprecio de la “planta chatarra” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“No es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos, tengo adversarios y como Presidente de México tengo que cuidar el patrimonio de los mexicanos.

“No es un pleito sino el señor o quien compra esa empresa le devuelva al pueblo los 200 millones de dólares para reparar el daño, eso es todo. Ahora si está demostrado de que cobraron de más y no quieren reparar el daño, bueno pues la autoridad competente tiene que resolver sobre este asunto”, agregó.