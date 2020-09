Pilotos que rescataron a 242 personas del Creek Fire en California reciben reconocimiento

Durante su visita a California de este lunes el presidente, Donald Trump, homenajeó a varios pilotos de la Guardia Nacional de California tras haber realizado el sensacional rescate de más de 200 personas en el Creek Fire.

Los siete miembros de la Guardia Nacional recibieron la medalla Distinguished Flying Cross, un alto reconocimiento que reciben los pilotos del ejército americano por participar en misiones áreas con heroísmo y un extraordinario éxito.

Today, it was my profound honor to award seven extraordinary soldiers the Distinguished Flying Cross for their remarkable courage to rescue their fellow citizens in California… https://t.co/i3kxft5Bsg

“Hace poco más de una semana estos valientes pilotos y oficiales de la Guardia Nacional de California se embarcaron una misión heroica y volaron sobre llamas y un denso humo para rescatar a varias familias”, aseguró el presidente Donald Trump durante el acto de reconocimiento en Sacramento.

Los pilotos habrían volado en dos helicópteros CH-47 Chinook bajo condiciones extremas rodeados de llamas, altas temperaturas y sin visibilidad debido al intenso humo del incendio y que era de noche.

“Su comandante les pidió que abandonar la misión porque era muy peligroso y ellos ignoraron la orden y siguieron adelante para rescatar a esas personas”, agregó el presidente Trump en su discurso.

These men are heroes.

Today we honored the California National Guard and their families with Proclamations from the State of California for their heroic rescue of 242 people from the Creek Fire in treacherous flying conditions. We are forever indebted to their service. pic.twitter.com/ktzMnuv5xw

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 14, 2020