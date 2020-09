Caminata maratónica por los agricultores

Noticias

El mexicano busca recaudar 100,000 dólares para apoyar a los trabajadores del campo de California

Santiago Nieto tiene tres años de llevar a cabo caminatas para recaudar fondos con el fin de apoyar las labores de la organización Cirugía Sin Fronteras.

Este año su misión es recaudar a través de sus pasos $100,000 para apoyar con víveres, asistencia médica y alivio económico a los agricultores —una de las comunidades más vulnerables ante la pandemia por el COVID-19.

Bajo el lema “Por ti campesino, yo camino”, Nieto saldrá el miércoles 16 de septiembre del Consulado de México de Los Ángeles y tiene previsto llegar a la sede de Cirugía Sin Fronteras, ubicada en Bakersfield, cinco días y 150 millas después. También se ha propuesto no parar en su recorrido hasta lograr su meta.

“Este año es diferente porque no tengo la presión de llegar a cierta hora, simplemente voy a caminar y caminar hasta que se junten los 100,000 dólares”, platica.

“Si [cuando llegue a Bakersfield] todavía no recaudo el dinero, me voy hasta Tulare, Fresno, Stockton. Voy a caminar hasta que junte el dinero” dice el hombre de 64 años de edad nacido en El Paso, Texas, pero quien reside en Santa Clarita, California.

La principal motivación de Nieto para realizar esta hazaña es devolver un poco de todo lo que los agricultores les ofrecen a la comunidad.

“Nosotros estamos a todo dar en nuestra casa, estamos felices y los agricutores están sacrificando salud y familia para poner comida en nuestras mesas”. comenta.

“Muchos de ellos se han enfermado con lo de la pandemia y su situación es mala. Entonces, [la organización busca] ayudar con comida, con problemas de salud y también si necesitan dinero para pagar la renta, para eso estamos recaudando los 100,000 dólares”, explica Nieto.

Los agricultores, clasificados como trabajadores esenciales, no han detenido sus actividades durante la crisis por el COVID-19 y es una de las comunidades más vulnerables ante la enfermedad.

Además, superan el 11% de los casos positivos del Estado Dorado, sobre todo en condados del Valle Central —como Tulare, Kern y Fresno— indican reportes.

Un estudio del Instituto de Estudios Rurales de California reveló hace unas semanas que los trabajadores del campo eran tres veces más propensos a contraer coronavirus en comparación a otros sectores de la población.

“Los agricultores son muy vulnerables porque no tienen seguro médico, viven desprotegidos porque no están legalmente en el país… Viven con miedo”, afirma este peregrino humanitario.

Nieto se quiebra al hablar sobre lo que significa para él caminar para apoyar a los trabajadores del campo.

“Me siento muy bendecido. Yo tengo todo y cuando yo vi que una persona de 73 años estaba encorvado, con el calor, trabajando, se me hizo tan injusto. Sobre todo me sentí culpable porque yo disfruto de la comida y de la fruta, pero cuando lo vi con ese calor me tocó”, reflexiona.

“Ahora nos toca poner comida en la mesa de los campesinos, amor, atención y salud porque ellos se la jugaron por nosotros”.

El recorrido

Nieto afirma que realizar el recorrido es una gran oportunidad para conectarse con la tierra, disfrutar de la naturaleza y apoyar una causa noble.

El mexicano cuenta que para esta caminata, cada día se levantará a las 6:00 a.m., buscará dónde darse un baño, y tras desayunar y mentalizarse a recorrer al menos 30 millas por día, continuará el camino que lo lleva a recorrer gran parte del estado.

“Salgo hacia el norte por calle 6, en el centro de Los Ángeles, hacia la Rampart, me cruzó todo Los Feliz… Me conecto con la calle Victory, San Fernando Road, hasta llegar a Santa Clarita, donde planeo dormir la primera noche”.

Su aventura lo lleva a caminar por el Bosque Nacional Ángeles, donde confiesa que disfruta de la naturaleza y hasta se olvida del cansancio. No obstante, por ahora hay un incendio cerca de ahí.

“Los descansos son cuando el cuerpo lo pide, por la misma adrenalina, el compromiso, la aventura, entonces a veces no sé cuando me detengo… Descanso donde puedo y como puedo, porque me encanta hacer este recorrido”, relata.

Por las noches se resguarda en una bolsa de dormir y solo si la lluvia lo sorprende, arma su tienda de campaña.

Los pasos los da en solitario, aunque confiesa que hay algunos que se unen durante pequeños tramos para saludarlo, animarlo y acompañarlo, pero lo que sí asegura es que todo el corrido lo hace ante la vista de un grupo de cuidados primarios.

“Siempre salgo solo, pero sí tenemos una unidad móvil y ahí traemos medicina, suero, agua, cargadores, además se encarga de cuidarnos en caso de una emergencia”.

Nieto aprovecha la oportunidad para recalcar que él no es el principal protagonista del evento, sino que solo es el intermediario.

“Cuando yo hago esta caminata no la hago para adquirir fama . Lo más importante aquí es Cirugía Sin Fronteras, que la gente se toque el corazón, apoye la causa y haga un donativo para seguir

ayudando”.

Sobre Cirugía Sin Fronteras

Es una organización nacional sin fines de lucro que cuenta con el apoyo de unos 32 médicos especialistas para brindar servicios de salud a comunidades vulnerables.

Usa sus recursos para apoyar a familias de bajos ingresos que necesitan recibir cirugías y procedimientos médicos a través de conexiones con profesionales de la salud locales y financiamiento parcial o total de sus servicios sin importar su estatus migratorio.

¿Cómo apoyar?

Para ayudar a Santiago Nieto a recaudar los $100,000 y apoyar a los campesinos se pueden realizar donaciones de la siguiente manera:

Por Internet: csffoundation.org

PayPal: csffoundation.org/donateredirect/

Depósito Directo: Banco CHASE – 838193915

Vía Texto: envía CSF2020 al 44.321

Vía Telefónica: 1(661) 333-5746