Mantente a salvo del coronavirus cuando vayas al dentista

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que los dentistas tratan a los pacientes solo después de evaluarlos para detectar COVID-19 y después de sopesar los riesgos de la atención tardía frente al riesgo de una posible exposición viral.

Esto se debe que el cuidado dental presenta claros riesgos de infección: los dentistas e higienistas deben trabajar muy cerca de tu cara y usar herramientas que pueden rociar gotas. “El personal dental ahora usará equipo de protección personal adicional, como protectores faciales, batas y mascarillas”, dice Chad Gehani, D.D.S. presidente de la Asociación Dental Estadounidense (ADA).

Es posible que el consultorio dental también quiera que completes un formulario de evaluación (preguntando sobre viajes recientes, interacciones sociales y antecedentes médicos) y haga un control de temperatura antes de una cita. Algunos consultorios pueden tener “consultas virtuales” en las que los pacientes esperan en su auto, se registran para las citas en sus teléfonos inteligentes y reciben un mensaje de texto cuando es el momento de entrar al edificio. En el interior, las sillas de la sala de espera pueden estar separadas por al menos 6 pies.

Debido a que las reglas varían de un estado a otro, llama al consultorio de tu dentista con anticipación para averiguar exactamente qué protocolos han implementado. Ten en cuenta que los chequeos regulares pueden posponerse: las coronas, empastes o puentes, por ejemplo, pueden tener prioridad sobre las limpiezas, indica Gehani. Mientras tanto sigue cepillándote y usando hilo dental regularmente en casa.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de septiembre de 2020 de la revista Consumer Reports.

