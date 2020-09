“Chivas no está ni cerca de la exigencia del América”: ‘Piojo’ Herrera contradice a Peláez

Deportes

El técnico de las Águilas cree que al Rebaño se le consiente más

Ricardo Peláez ha tenido la oportunidad de formar parte de América y Chivas, tanto como jugador como directivo y previo al Clásico Nacional del próximo sábado, el director deportivo del Rebaño declaró que la exigencia de estar con los tapatíos es más grande que en las Águilas.

“He tenido la fortuna de jugar y ser directivo en los dos equipos y por supuesto que ambos son clubes con expectativas altas y una historia muy rica que hay que defender a muerte. Yo creo que la exigencia es muy parecida, quizás en Chivas sea más notoria por ser un equipo de mexicanos y un equipo muy querido”, declaró Peláez en Marca Claro.

Tras sus palabras, el técnico del América, Miguel Herrera, tuvo una entrevista con el diario Cancha en donde contradijo lo dicho por Peláez, apuntando que estar en Coapa es más exigente y que a los rojiblancos se les consiente en la crítica.

“América es el más grande de México, Chivas es muy importante, mucho de manejar el nacionalismo, es romanticismo, pero al final de cuentas no creo que esté ni tantito cerca la exigencia de Chivas con la de America. Chivas lleva cinco torneos sin calificar y han cambiado una sola vez de director deportivo. Acá cuando llegué en el 2011 se fueron todos por hacer 15 puntos. En América no puede pasar un torneo que no califiques, sí hay diferencias“, indicó el “Piojo”.

Asimismo, Herrera apuntó que para él, la rivalidad más grande es contra Chivas y le llena ganarle a los tapatíos.

“El clásico es América vs Chivas, los otros fueron creciendo en rivalidad, en la gente, no sé cómo los determinaron como clásicos, este partido mueve a mucha gente en México y Estados Unidos, genera una expectativa enorme”, apuntó.

Asimismo, el “Piojo” habló de sus detractores que cada fin de semana piden #FueraPiojo, asegurando que es uno de los mejores técnicos del club y presumió sus logros.

“Unos lo hacen de cabala, no están yendo a la objetividad porque ve los resultados, no puedes ser el técnico con más partidos ganados en la historia del club, no puedes estar entre los mejores técnicos por los campeonatos que tienes, me falta uno para ser el mejor, soy el que más clásicos ha ganado, el que más ha llevado a la liguilla, siempre estoy arriba de los 30 puntos“, puntualizó Miguel Herrera.