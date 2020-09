El huracán Sally deja al menos un muerto, daños e inundaciones severas en el sur

Noticias

El huracán causó la muerte de al menos una persona en Orange Beach, Alabama

Parte de un puente se derrumbó en Pensacola, Florida, cuando 30 pulgadas de lluvia y una marejada ciclónica convirtieron el miércoles las calles en ríos, después de que el huracán Sally azotara la costa del Golfo.

Aunque degradado a tormenta tropical desde el miércoles por la tarde, los fuertes vientos de Sally azotaron Alabama y Florida, cuando el centro se movió sobre el Panhandle.

Y aún siguen causando torrenciales lluvias en ambos estados.

Tropical Depression #Sally Advisory 24: Sally Still Causing Torrential Rains Over Eastern Alabama And Western Georgia. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 17, 2020

En Pensacola, Florida, una sección del Pensacola Bay Bridge se derrumbó y el centro de la ciudad quedó en gran parte bajo el agua.

El huracán mató al menos a una persona en Orange Beach, Alabama, ubicada en la costa este del golfo del estado entre Mobile y Pensacola. El alcalde Tony Kennon dijo a The Associated Press que faltaba otra persona, pero que no pudo revelar detalles adicionales.

Las emergencias por inundaciones repentinas estaban en vigencia y los esfuerzos de rescate en curso para partes del sureste de Alabama y el Panhandle de Florida, ya que la tormenta podría arrojar hasta 35 pulgadas de lluvia en focos aislados.

Sally, que tocó tierra a las 4:45 a.m. del miércoles con vientos máximos sostenidos de 105 mph cerca de Gulf Shores, Alabama, fue degradada a depresión tropical el miércoles por la noche con vientos de 35 mph.

Se pronostica que Sally se dirigirá el miércoles por la noche al sureste de Alabama antes de llegar a Georgia el jueves y las Carolinas el viernes.

La tormenta podría arrojar alrededor de 10 a 20 pulgadas de lluvia en partes de Alabama y Florida.