Luis Suárez pasa examen pero reportan que la Juve ya fichó a otro delantero

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Barcelona pretendido por el Juventus Turín, superó este jueves el examen de italiano necesario para solicitar el pasaporte del país transalpino, un documento que facilita su contratación con el club turinés, sin embargo, reportan que la ‘Vecchia Signora’ ya contrató a otro delantero.

De acuerdo con el periodista, Fabrizio Romano, la Juventus cerró el fichaje del jugador del bosnio Edin Dzeko que fue una opción anterior a Suárez.

La operación se habría realizado después de que el Napoli diera el visto bueno para que Arkadiusz Milik se incorporara a la Roma, algo que permitió la salida de Dzeko.

Edin Dzeko to Juventus and Arkadiusz Milik to Roma, here we go! Total agreement has been reached between the three clubs involved [Napoli just sold Milik to Roma] and also personal terms have been completed. Medicals soon. *No* Luis Suarez for Juventus. 🤝🚨 @SkySport #Juve #Roma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2020