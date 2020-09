Qué hacer si recibiste menos dinero del que te correspondía en tu cheque de estímulo

Dinero

Hay documentos que debes guardar para reclamar este dinero faltante

Aunque aún faltan millones de personas por recibir el primer cheque de estímulo, y en el Senado todavía se está discutiendo la aprobación de un segundo pago directo, hay una gran cantidad de gente que ya lo recibió y hasta ya se lo gastó… pero en este grupo de gente hay algunos a quienes les llegó menos dinero del que les correspondía.

Los montos de los cheques de estímulo varían según los ingresos, el estado civil con el que declaras tus impuestos y el tamaño de tu familia. Si presentaste una declaración de impuestos de 2019, el IRS utilizó esta información sobre ti, tu cónyuge, tus ingresos, estado civil e hijos para calcular la cantidad de dinero que te darán, según el sitio oficial del IRS.

Si no has presentado tu declaración de 2019 o no ha sido procesada, el IRS utilizó la información de tu declaración de 2018 para calcular el monto y emitir tu cheque de estímulo.

Si no recibiste la cantidad total de dinero a la que crees que tienes derecho, podrás reclamar la cantidad faltante cuando presentes tu declaración de impuestos de 2020.

Para esto, debes guardar el Aviso 1444. Este aviso se enviará por correo a la última dirección que hayas dado al IRS unas semanas después de que se realice el pago del cheque de estímulo.

Cuando presentes tu declaración de impuestos 2020 el próximo año, consulta el Aviso 1444 para así reclamar el dinero faltante en dicha declaración.

