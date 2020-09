Un hombre del sur de Florida mata a su esposa con una espada

Si bien se recuperó una pistola en la escena de un crimen en la que, supuestamente, un hombre mató a su esposa, el arma homicida utilizada fue una espada, según dio a conocer la policía de Homestead, al sur de Miami.

Mark William Thibault, de 53 años, confesó haber matado a Rachel Thibault, de 56 años. Los hechos ocurrieron el martes, cuando los agente acudió a una casa de Homestead tras haber recibido una llamada del acusado que confesó que había matado a su esposa.

Te puede interesar: Varias personas entran sin mascarillas en un Target de Miami para protestar por las restricciones

El familiar, que dijo que vivía en Tallahassee, explicó a la policía que Thibault relató que los dos comenzaron a tener una pelea verbal y que luego terminó en algo más físico. Durante el enfrentamiento, el acusado golpeó la cabeza de la víctima contra una bañera y la apuñaló con una espada, le dijo al familiar.

Cuando llegó la policía a las 6:12pm, llamaron a la puerta de la casas y Thibault respondió. La policía dijo que “declaró espontáneamente: ‘Tuve una noche horrible. Tuve una pelea con alguien que pensé que era mi esposa’”.

WEAPON OF CHOICE: Police retrieve a gun at the scene of a crime, but it was a sword that was the weapon used, they say. https://t.co/uQFjM1PghJ

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 16, 2020