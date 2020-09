“No tengo nada qué decir”: Pep Guardiola habla sobre el fichaje frustrado de Messi al Manchester City

Deportes

El entrenador de los citizens habló por primera vez del tema

Hace unas semanas, Lionel Messi sacudió el mundo del fútbol al avisar al Barcelona que no quería seguir en el equipo, esto días después de la humillante derrota de 8-2 contra el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League.

Después de que Leo exteriorizó su deseo por abandonar el club de sus amores, empezaron a surgir los rumores sobre cuál sería su próximo destino futbolístico y se habló de la gran posibilidad de que Messi vistiera los colores del Manchester City y se reencontrara con Pep Guardiola. Sin embargo, a los pocos días Messi llegó a un acuerdo con el Barcelona y frustró así las ilusiones de los fanáticos del City, quienes ya lo imaginaban en la media con Kevin de Bruyne.

Este viernes, semanas después del rumor del fichaje de Messi, Pep Guardiola fue interrogado sobre su sentir al no poder contratar a Messi y el entrenador fue tajante, afirmando que no tenía nada que decir: “Creo que no tengo nada que explicar. Me parece que Leo se expresó a la perfección. Messi es jugador del Barça, club al que amo, y nada más. No tengo nada para decir”.

Finalmente, otro periodista preguntó a Guardiola si veía cercana su salida del Barcelona y el entrenador fue muy preciso al responder: “No sé, no puedo hablar de las intenciones de otras personas”.

